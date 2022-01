"Käsitsi rinnapiima lüpsmiseks piisab juba enda kätest ja ühest anumast, kuhu rinnapiima lapse jaoks koguda. Tegemist on olulise oskusega, mida iga imetav ema võiks osata sünnitusmajast lahkudes. Rinda on soovitav lüpsta pärast lapse söömist, siis saad kätte selle piima, mis sinna on jäänud lapse söömise järgselt," õpetab Maalinn.

Peamiselt on käsitsi lüpsmisest abi, kui on vaja vähendada piimapaisu vaevusi, kutsuda esile ja säilitada piima eritumist. Vahel kui vastsündinu seisund ei