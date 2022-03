Järelturu fänn Aleksandra: paljudel on kaltsukas käies häbitunne, aga taaskasutusest saab kõike. Ka Stokke käru!

17 aastat tagasi, kui esimest korda emaks sain, olin ma väikese sissetulekuga õpilane ja pidin beebile vajalikku muretsedes rangelt hindu jälgima. Oh, kus ma siis unistasin Stokke vankrist ning toona poppidest Lenne ja Huppa laste­riietest! Teadsin küll, et beebil pole vahet, millise käruga sõita või mis firma kombinesooni kanda, peaasi et oleks soe ja turvaline. Kuid see teadmine ei kaotanud alaväärsus- ja kurbustunnet, mis valdas mind asjade tõttu, mida ma endale lubada ei saanud.

Neli aastat tagasi lõpetasin esialgu üheks kuuks riiete ostmise, et raha säästa. Kuu möödudes tundsin, et võiks edaspidi sama rada jätkata ja eelistada taaskasutust ka mujal. Esimesed paar kuud tabasin end kohati kurvastamast selle üle, et mina ei saa rõivapoodide allahindlustel hullata. Mõne kuu möödudes kurbushetked kadusid ja asendusid entusiasmiga – hakkas põnev, kui kaua veel tavapoode vältida suudan.

Uuesti lapseootele jäädes oli selge, et kõik rasedusaegsed riided ja beebile vajalik tuleb teiselt ringilt. Rasedariietest ei ole kaltsukates puudust ning mida sealt ei leidnud, selle sain veebist: peamiselt