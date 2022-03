Parim aeg lapse saamiseks

Anton, kihutad otse meie kohtumiselt Valgevenesse. Kui palju perega koos olla saad?



Anton: Sellega on probleeme. Töötan venekeelses “Aktuaalses kaameras” ja Eestis olles on mul 14 tööpäeva kuus. Eeter on kell 20, mis tähendab, et võin vahel päris pikalt ära olla.

Triin: Üldiselt Anton alati proovib vannitamiseks jõuda, see tegevus on tema kohustus. Vabadel päevadel kärutame koos, saame normaalselt nagu mees ja naine suhelda.

Anton: Siis saan ka Triinule oma aega anda ja lapsega olla, ta saab näiteks sõbrannadega kohtuda. Aga kuskil korra kuus on mul lähetus – täna just lähen kaheks nädalaks Valge­venesse. Kuna minek võib tulla ootamatult, püüame muidu koos olla nii palju kui võimalik. Naudime neid hetki: kärutame, käime kohvikus või läheme kuhugi loodusse.

Triin: Meil on ainult üks beebi. Vaatan suurt pilti: kui raske oli mu vanaemal või teistel naissugulastel! Mida mina oma sooja vee ja mähkmehunnikuga kurdan? Kõik mugavused on olemas ja ma ei pea tööl käima, saan hakkama.