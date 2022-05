Miks vabatahtlikud ukrainlasi väsimatult aitavad? "Eestlane teab hästi, et praegu võiks seis ka teisipidi olla. Me teame, mis on sõda," vastavad nad.

“Venemaa püüab ukrainlasi panna uskuma, et neil pole sõpru, keegi neid ei taha, andku parem alla. Meie asi on neil mitte lasta alla anda – öelda, et te elate selle üle, me aitame teid. Me oleme selle sõja tagala,” räägivad Tallinna vabatahtlikud kirglikult.