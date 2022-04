Sotsiaalmeedia on minu eluga kaasas käinud ligikaudu kümme aastat. Nagu paljudel teistel, algas kõik ühest pildist, millel oli peal kahtlase väärtusega filter. Nüüdseks on sellest välja kasvanud kanal, mis on täis moodi ja disaini, mind ennast ja minu väärtusi.

Moeajakirjaniku ja -toimetajana moodustab suurem osa mu kajastustest muidugi kõik sellega seonduv – pildistamised, moeetendused, üritused ja stilistika­tööd.

24. veebruaril, kui algas Venemaa sõda Ukraina vastu, muutus aga kõik. Ükski sponsoreeritud postitus ei tundunud õige, murelike ja äranutetud silmadega sisu loomine ei tulnud mulle pähegi