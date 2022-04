Nüüdsest pidin end jagama kolme vahel ja seda igal minutil oma ööpäevast! Hommikul pesin ja panin kõik kolm last riidesse ning viisin nad kõik süles trepist alla, sest ega suurem tahtnud siis enam ise kõndida, kui nägi, et väiksemaid kätel kantakse. Tegin süüa, tihti üks laps rinnal, teist jalaga hällis kiigutades. Käisime jalutamas, kaksikud vankris, suurem kotiga kõhul, et talle lähedust pakkuda. Kui väiksed lõunaund magasid, võitlesin kõigest väest, et ise nendega koos mitte unne vajuda, sest see oli ainus hetk kogu päevast, mis kuulus vaid minu ja suurema tüdruku jaoks, kus sain keskenduda vaid talle.