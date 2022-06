Pere ja Kodu juuninumbris | Kolme ema pihtimus: ma eelistan üht last teisele

Kõiki Pere ja Kodu värske numbri lugusid saad juba praegu sirvida allpool endale huvipakkuvale pealkirjale klõpsates. Ajakirja saad endale postkasti tellida SIIT.

"Loomulikult tahaksid lapsed olla vahel kahes kohas korraga, sest neil on pere laiali. See on jätkuvalt murekoht ka nende südames. Vahel soovivad nad olla nii maal kui linnas või et vanemad oleksid koos, mitte eraldi," mõtiskleb Lenna värskes Pere ja Kodu juuninumbri kaaneloos.

Sõidan lastele õhtuti lasteaeda järele ja peas hüpleb tihti mõte: „Kas ma saan Villemi käest riielda, et tulin liiga hilja, või tulin hoopis liiga vara?“ Keskmist varianti tal ei ole.

Mul veab. Mu abikaasal on terve hulk õdesid, kellest üks elab Saksamaal ja käib paar korda aastas Eestis. See tähendab ühtlasi seda, et abikaasa soovib teda kindlasti näha.

„Diagnoosi selgumine oli lapsele väga oluline hetk. Ta oli ju pikalt aru saanud, et mingid asjad on talle rasked, aga ei mõistnud, miks. See tekitas temas hirmu, et äkki on ta lihtsalt rumal,” seletab Heidit oma poja Villemi siseheitlusi.

„Kahe lapsega on lõbusam telkida kui ühega või kahekesi,“ leiavad Anni ja Keijo. „Pole vaja muretseda, et nad endale tegevust ei leia – loodus on parim mängumaa.“

Ukrainas toimuva sõja eest pagenud lapsed ja noored suunati üsna pea pärast kodumaaga hüvasti jätmist Eesti koolidesse ja lasteaedadesse. Kuidas nad uue reaalsusega kohanenud on?

Kas ka sinu peres on lapsed nii eri vanuse ja huvidega, et ühiseid puhkuseplaane tundub võimatu teha? Siin on sulle ideed emadelt, kel ühtaegu teismelised ja mudilased.