Kohvrite pakkimine perereisiks valmistab peavalu? Siin on head nipid selleks

Lastega emade riietuse puhul mängib eeskätt rolli mugavus. Rocca al Mare ja Kristiine keskuste stilist soovitab emadel kohver pakkida kapselgarderoobi põhimõttest lähtuvalt, sest see teeb reisi ajal riietumise kiireks ja lihtsaks. „Kapselgarderoob lähtub põhimõttest, et kõik riided omavahel kokku sobiksid ning neist saaks võimalikult lihtsalt ja mugavalt eriilmelisi outfite kokku panna. Seega võiks kohvrisse pakkida mõne pintsaku või jaki, mis sobiks nii kleidi, pükste kui ka seelikuga. Lisaks kleidi, mis oleks mugav, aga samas sobiks ka näiteks õhtusöögile,“ selgitas ta. Stilist tõi näitena välja, et A-lõikelised kleidid sobivad enamus kehatüüpidele ja on väga universaalsed igaks sündmuseks.

Kui lapsevanematele soovitab stilist ülepakkimise vältimiseks kapselgarderoobi, siis lasteriiete pakkimise osas stilist seda ei soovita. „Lapsed, kes on oma olemuselt lustakad ja rõõmsad, võiksid saada end ka riietudes väljendada ning ma ei arva, et nende garderoob ja riided peaksid kõik omavahel täielikult sobituma. Laste ja noorte riietus võiks olla samuti mänguline ja mitte nii läbimõeldud,“ soovitas stilist. Ta tõi välja, et laste kohvrid võiks pakkida pigem praktilisusest lähtuvalt, sest kuna lapsed jooksevad ringi ja ronivad, määrduvad nende riided kiiremini - näiteks mõne paari pükste juurde võiks pakkida kaasa rohkem särke, mis sagedamini määrduvad,“ lisas stilist.

Siiski soovitas Vantsi mitte liialt üle mõelda ning pakkida reisile enda jaoks lemmikud ja kõige mugavamad riided. „Lähtudes liiga palju trendidest võid üks hetk reisil olles avastada, et see pole päris mina ja kui tunned ennast riietes ebamugavalt, siis peegeldub see ka väljapoole. Minu nipp reisidel on olnud alati, et pigem tagasihoidlikud särgid ja ühed mõnusad lühikesed püksid, mida ägedate jalanõudega stiliseerida, kui see, et pingutan riietusega üle ning tunnen ennast terve päev või õhtu ebamugavalt,“ lausus ta. Vantsi tõi välja, et üks suvine kaabu või kübar on väga põnev aksessuaar, mis iga outfiti huvitavamaks teeb.