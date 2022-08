Tuuli blogi | Tänu lapse esimesele lasteaiapäevale mõistsin, mis on olnud meie lõputute tülide põhjuseks

Esimese lasteaiapäeva hommikul otsustas Aaron kell 5 hommikul ärgata. Kell 5! Väljas oli taas nii pime, et raske oli mõista, mis kell üldse on. Lootuses, et ta siiski natuke veel magab, kutsusin ta meie suurde voodisse magama. See ei olnud parim idee, sest ega tal magamine plaanis polnud. Nii ta seal voodis sahmis ja magada ei saanud praktiliselt keegi. Ja siis otsustas keset ööd ja vastu hommikut üks vastasmaja naisterahvas oma rõdul kontserdi peaproovi tegema hakata. Kuigi tema laul oli ilus, oli selleks ilmselgelt vale aeg. Mõtlesin endamisi, et mida