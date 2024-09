Appi, naabrite lapsed terroriseerivad! „Nad pissisid meie laste liivakasti ja ähvardasid pesamuna röövida. Nende vanemad seda ei uskunud“

Kui Triin kolm aastat tagasi oma viieliikmelise perega välismaalt Eestisse naasis ja nad Tallinna äärelinna üürimajja kolisid, ei arvanud keegi, et elu naabrilastega kujuneb põrguks. Probleemid tekkisid kohe. Kuigi ema rõõmustas, et uues kodukohas on ümbruskonnas palju lapsi, kellega tema lapsed – toona kaheksane Robin, viiene Saskia ja kahene Marta – mängida saavad, tekkis sellest rohkem pahandust kui rõõmu.