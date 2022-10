Vanemlusmentor Tanel Jäppinen õpetab laste peale vähem karjuma: „Kui karjud harva, on see inimlik, pidevalt mitte“

Vanemlusmentor ja lapsevanem Tanel Jäppinen märgib, et on töötanud tuhandete lapsevanematega ega tea siiamaani ühtegi, kes võiks käsi südamel öelda, et ta pole emotsiooni ajel ühtegi korda lapse peale häält tõstnud. Ta kinnitab, et see on inimlik. „Aga see ei tähenda, et võime seda kasutada vabandusena. Kui seda juhtub harva, saame kirjutada selle inimlikkuse arvele. Kui see on väga sage või üliintensiivne, siis see on probleem, sest see muudab lapse kasvukeskkonna ebaturvaliseks ja sellega me peaksime tegelema,“ jagab Tanel ning räägib oma ettekandes enesehoolest, emotsioonide kontrollimisest, päästikutest ja vigade parandusest.