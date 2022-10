KOVid tõrguvad peresid võrdselt kohtlemast. Ema: maksan eralastehoius oma taskust suuri summasid, vald ei toeta

Pere ja Kodu toimetusega on pärast eelmise nädala Halduskohtu üleskutset enda õiguste eest seista ühendust võtnud mitmed lapsevanemad, kes kaebavad, et nende lastele munitsipaallasteaias kohta ei jagu, eralastehoiu eest aga peavad nad maksma ebamõistlikult suuri summasid, mida vallad kompenseerima pole nõus. Mis õigused vanematel siis ikkagi on? Asja aitab lahendada Õiguskantsler: „meie ametkond on selle teemaga kursis, õigusakte analüüsinud ja kujundanud seisukoha.“ Ja kui teised omavalitsused peavad nõu, kuidas kallinevate hindade juures peresid rohkem toetada, siis Saue vald peab õigeks lasteaedade toidutoetuse hoopiski kaotada...