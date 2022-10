Kohtunik õpetab: kui KOV lapsele lasteaiakohta ei paku, siis vanem ei pea erahoiuga leppima

Vahel pakub omavalitsus lasteaiakoha asemel erahoidu, kuid sellega peab vanem vabatahtlikult nõus olema, teades ka, mis on lasteaia ja lastehoiu erinevus. Hoiukohast keeldumisel on vanemal ikkagi õigus saada oma lapsele lasteaiakoht. Soovitame sellisel puhul lapsevanematel oma õiguste kaitseks pöörduda halduskohtusse - meie juurest minnes ei ole ükski lasteaiakoht seni lastele andmata jäänud põhjusel, et vald ütleb, et kohta ei ole.