Lastemaja soovitus vanematele: „Laste omavahelisi seksuaalse sisuga mänge ei tasu tõlgendada täiskasvanu vaates“

Kuidas käituda olukorras, kui kaks nelja-aastast lasteaialast mängivad nukunurgas ema ja isa ning teevad teineteisele musi? Kas lapsega paljalt teki all magamine on õige tegu? Milline on eakohane käitumine ja mida teha, kui laps on kahjustava seksuaalkäitumisega?