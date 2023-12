Pere ja Kodu aasta TOP | 3. koht. Vaimse tervise spetsialistid hädas: tõenduspõhise väljaõppeta terapeudid tekitavad oskamatusega tööd juurde

Ants Rootslane ja Laura Valk on vaid ühed paljudest, ent oma aktiivse tegevusega väga silmapaistvad. Rootslane on tunnistanud, et „tegi maagiat“, et olla „Eesti kõige kõvem terapeut“. Enda sõnul aitas ta üht naist viljatuse puhul ning muutis homoseksuaalse inimese ühe teraapiakorraga heteroseksuaalseks. Valk on ajakirjanduses tunnistanud, et on võtnud enda eesmärgiks saada Eesti kõige tuntumaks terapeudiks. Mitte kõige paremaks ega pädevamaks. Ta pakub kodulehe andmeil energiateraapiat ja yoni massaaži ehk tupemassaaži.