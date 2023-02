Sünnitusplaan - jah või ei? Ämmaemand: sünnitusplaanid, mis sisaldavad vaid tegevusi, mida teha ei lubata, tekitavad muret

ITK ämmaemandusjuht Vivian Arusaar lausa eelistab selliseid plaane, sest siis on hästi näha, et inimene on sünnitusele tuleku läbi mõelnud ja saabub haiglasse usaldusega. „Mulle endale on hästi südamelähedased need A4-d, kuhu inimene on kirjutanud vaid need asjad, mis on tema jaoks tähtsad. Näiteks ühel sünnitajal oli eelmisest sünnitusest külmatunde kogemus, mistõttu palus ta, et kui ka sel korral peaks sama juhtuma, aidataks talle sokid jalga. Sellised siirad, soojad ja isiklikud soovid on need, mis tegelikult kõnetavad,“ selgitab ta.