Kas naine on rikkis, kui ei taha mitu korda nädalas seksida? „Tunnen, et olen ise süüdi, kui mees peaks mind petma“

„Olen mõelnud, et kui mu mees peaks mind petma, siis vist andestaksin talle, sest olen ju ise süüdi, et ma ei suuda tema jaoks piisavalt naine olla,“ tunnistab 4- ja 1,5aastase poisi kodune ema Birgit. „Mu mees ütleb tihti, et enne lapsi tahtsin ma kogu aeg seksida, nüüd enam üldse mitte.