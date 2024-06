Vanemad, tähelepanu! Lapsed oskavad väga hästi lahti häkkida ekraaniaega piiravaid rakendusi, aga kas sina tead, kuidas seda tähele panna?

Laste netikasutuse kontrollimiseks kasutab Liis kaht rakendust: Google Family Linki ja Find My Kidsi. „Esimesega reguleerin netiaega ja rakendusi, vajadusel lukustan telefoni või saadan helisignaali telefoni otsimiseks. Teine on rohkem selleks, et lapse asukohta jälgida, aga oleme kasutanud ka selleks, et kadunud telefoni väljaspool kodu otsida.“

Ardol on iga päev tund nutiaega. Piirangu kestuse on Liis paika pannud, lähtudes sellest, et see ongi lapse vanusele soovituslik aeg. „Preemiaks saab aega lisada ja karistuseks vähendada või nulli panna,“ täpsustab naine.

Aga kuidas Ardo piirangutest mööda saada proovib? Liis seletab, et isegi kui telefoniaeg on läbi, on teatud rakendused, mida saab lubada endiselt kasutada. Tema on pojale lubanud Messengeri. Sellega käib paraku kaasas üks konks

