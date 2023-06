Kui teismeline on depressioonis, tasub abi otsida kohe! „Nädal enne enesetappu käis ta tantsutunnis, kus naeratas...“

Karmeni sõnul andis Liisa depressioon paar aastat enne suitsiidi endast märku just tõrksusena. „Ta muutus riiakaks, tekkisid konfliktid, mitmed sõprussuhted purunesid. Ka kodus oli ta hoopis teistsugune: tõrjuv, ei tahtnud, et keegi tema tuppa tuleks või tema asju puutuks,“ meenutab naine. „Algul pidasin seda puberteediks, kuni nägin, et siin oli miskit muud.“