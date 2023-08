ATH diagnoos täiskasvanuna: 10 aastat oletati mul depressiooni ja ärevust. Sain antidepressante, rahusteid ja unerohtusid

See, et ATH ehk aktiivsus- ja tähelepanu­häire ei ole ainult ulakate poiste diagnoos, pole mingi uudis. Küll aga ei oska ATHga naised seda sageli endal ära tunda, sest on õppinud tasandama häire nähtusid toimetulekustrateegiatega – näiteks perfektsionismiga –, mis aga kipub neile lõpuks valusalt kätte maksma. Beebi võib keerata elu nii pea peale, et senised toimetulekuvõtted enam ei toimi.