Kas allergiatest võib välja kasvada? Allergoloog vastab kuuele enim esitatud küsimusele allergiate kohta

Allergia on organismi immuunsüsteemi ebatavaline reageerimine ainete suhtes, mida inimesed normaalselt peaksid taluma. Allergia tekke põhjuseks on päriliku eelsoodumuse ja keskkonnategurite koosmõju. Kas, millal ja millisel kujul allergia ilmneb, seda ennustada ei saa.

Allergianähtudeks on esimesel eluaastal enamasti lööbed ja seedetraktivaevused, hiljem ka nohu, silmapõletik, köha, hingamisraskused, mingi kehapiirkonna sügelus või turse, üksikjuhtudel vererõhulangusest tingitud šokk. Kõik need sümptomid võivad esineda ka muudel põhjustel, ilma allergiata, seetõttu on kindlasti vaja nõu pidada arstiga. Allergia diagnoosimiseks on väga oluline jälgida, millega kokkupuutel ja kui kiiresti vaevused tekivad.