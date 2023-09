Planeerid lapse sünnipäevapidu? Võta arvesse neid nõuandeid, et pidu oleks nauditav nii sulle, lapsele kui külalistele

Kuidas korraldada lapsele sünnipäevapidu?

Koosta lapsega külaliste nimekiri

Alustuseks on hea koostada lapsega nimekiri inimestest, keda sünnipäevale kutsute, et saada ülevaade oodatavast rahvahulgast, kes peopaika ära võiks mahtuda. Kuid võib ka vastupidi, otsustada enne peopaik ja selle põhjal külaliste arv.

Pange paika asukoht

Asukoha valikul tasub arvesse võtta lapse enda huvi ja soovi, et pidu talle huvitav oleks ja rõõmu tooks. Samuti mängib rolli aastaaeg, mil pidu korraldate. Talvisel ajal on välipidude korraldamine palju keerulisem, kui organiseerida tubaseid tegevusi, kuid ka ühine suusatamine on põnev variant.

Vali toitlustus

Sünnipäeva sujuvamaks möödumiseks on võimalik kohvikutest või peolaua paketi pakkujatelt tellida valmissöögid peopaika kohale. Nii ei pea ise mõtlema, mida lauale panna. Muidugi saab laua edukalt katta ka koduste vahenditega ja teha ettevalmistusi koos sünnipäevalapsega, et ta saaks osa söögi valmistamise protsessist ning lauale saaks vaid lemmiktoidud. See oleks samuti hea kvaliteetaeg lapsega.

Toitlustuse alla kuulub ka kook, millelt sünnipäevalaulu saatel küünlaid puhuda. Valmiskooke saab nii poodidest kui ka kondiitriäridest, kuid ise valmistatud lihtne küpsisetort on alati turvaline valik. Suurema peo puhul on tellimisvõimaluse kasutamine kindlasti vähem ajakulukas ja lihtsam.

Peo pikkus võiks vastavalt vanusele jääda kolme tunni ringi. Ka peopaikade pakutavad broneeringud on enam-vähem sama kestusega. See on koolilapse sünnipäevaks optimaalne pikkus, mille jooksul jõuab mängida ja ka kooki süüa.

ASUKOHAD

Mängutoad

Mängutuba on hea koht, kus sünnipäevapidu korraldada, sest laste lõbustamise eest kannab hoolt mängutoapoolne korraldaja, organiseerida jäävad vaid toit ja külalised. Suuremate mängutubade juures on enamasti eraldi söömiseks mõeldud toad, mis on mängualast eraldatud - seal saavad vanemad rahulikumalt olla. Ka batuudikeskused on sama ülesehitusega ja seal saavad lõbutseda vanemadki.

Veekeskused