„Vähe sellest, et lapsed lasteaias piisavalt õues ei käi. Kerge vihmaga ei minda sinna üldse!“

Laura* on nõutu: kui ta poeg Kaspar mullu kolmesena lasteaeda läks, juhtus alatasa, et põnnid hommikul või õhtul õue ei jõudnud. Toona oli see mõneti mõistetav. Rühmas olid kõik pisikesed ja neid korraga riidesse saada oli keerukas. Paraku pole seis muutunud selgi aastal, mis on naisele arusaamatu.