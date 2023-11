PODCAST | Mida teha, kui kipud lapse peale ärrituma tihedamini, kui tunnistada julgeksid?

Lastekaitse Liidul on novembris, lapse õiguste kuul, käimas kampaania „Räägi minuga“, mille aluseks on ehmatav statistika: iga neljas täiskasvanu hindab laste füüsilist karistamist paratamatuks, iga viies lapsevanem karistab päriselt oma last füüsiliselt. Statistika põhineb 2021. aastata Sotsiaalkindlustusameti „Vägivalla kogemise uuringul“, nii et juttu on vägagi tänapäevast.