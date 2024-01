Sinu laps kasutab Discordi? Mis see on ja milliseid ohte äpp endas peidab?

Kui kasvatad teismelist, oled ilmselt kuulnud Discordist. See rakendus võimaldab teha hääl- ja videokõnesid ja saata sõnumeid ning on noorte seas väga populaarne. Lapsevanemad võivad aga olla segaduses – kas see on sotsiaalmeediaplatvorm? On see mängukeskkond? Ja mis kõige olulisem – kas see on turvaline?