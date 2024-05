Pereköök | Spinat ehk tõeline vägilane köögiarsenalis. Retseptid, millega tervet perekonda üllatada ja kõik spinatiusku pöörata!

Spinat on lehtköögivili, mis võiks leida tee meie toidu sisse palju tihedamini, kui praegu leiab. Lisaks sellele, et spinat annab nii soolastele kui magusatele toitudele imelise rohelise tooni, sisaldab see hulganisti C-, A- ja K-vitamiini, foolhapet ning magneesiumi, mis aitavad tugevdada immuun- ja närvisüsteemi, parandada nägemist ja edendada seedimist.