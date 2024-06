Töö kõrvalt on võimalik õppida küll! Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö õppekava on selle suurepärane näide

Samal ajal õppides ja töötades on võimalik koheselt õpitut ka praktikasse rakendada ning koos noortega ära proovida. „Siis on näha, kuidas mõni meetod päriselt töötab,“ toob Moonika välja peamise kasuteguri. „Kuid ärme unusta – õppimisele kuluv aeg on päris suur ning vahel tuleb selleks kasutada ka unetunde, mis on omakorda koormav. Minu puhul on ka vahemaa kooliga üsna suur, seega kulub ka kolledžisse liikumiseks mitmeid tunde,“ tunnistab ta. Sellegipoolest ei ole Moonika entusiasm õpingutega jätkata veel raugenud.

Mõned õppeained on ka korraldatud üle veebi, mis teeb samuti töö- ja koolielu ühildamise lihtsamaks. „Juba kandideerimisel oli mul palju küsimusi, kas ja kuidas on võimalik päevaõpet tööga ühildada. Kui septembris alustasin, siis käisin peaaegu iga päev autoga üle 200 km kooli ja tagasi, mistõttu sain peale loenguid minna otse tööle ja ei pidanud õppepuhkust võtma. Lisaks tulid mitmed õppejõud vastu hübriidloengutega ning sain nendes loengutes osaleda tööl olles,“ toob noorsootöö õppekaval õppiv esmakursuslane Brita välja. „Nüüd aga oleme 1. juulist kogu perega ametlikult kolimas Ida-Virumaale elama ja me ei kahetse seda otsust!“ sõnab ta.

Noorsootöö on aja poolest üsna paindlik töö ning kui noored soovivad näiteks korraldada noorteka ööd või mitmepäevast matka, siis tekivad ületunnid ning neid on võimalik võtta välja vabade päevadena, mil tegeleda õppetööga.

„Semestri alguses kasutasin oma vabu päevi, seejärel õppepuhkust, vajadusel saan kevadel kasutada ka oma puhkuse jääki ning see kõik on varem mu töökohas kooskõlastatud,“ sõnab Narva kolledži esmakursuslane Moonika.

Selleks, et töö- ja koolielu ühildada, on mitmeid viise – alates õppepuhkusest ja lõpetades kokkulepetega tööandja ja õppejõududega. Esmakursuslastele tundus täiskohaga päevaõppesse asumine esialgu hirmutav, ent õppepuhkus ja hübriidõpe võimaldavad väga hästi saada nii töö kui ka kooliga hakkama.

„Minu arust on nii lahe ja oluline koheselt praktiseerida seda, mida sa õpid. Ma olen selline inimene, kes peab uued asjad kohe järele proovima, et aru saada, kas antud meetod või süsteem toimib minu ja noorte vahelises koostöös,“ ütleb Brita. Kohene praktiseerimine kinnistab värskeid õpinguid. Näiteks ainekursuse „Noortenõustamine ja infoteenus“ noorteinfo osas sai Brita väga palju uusi mõtteid, kuidas noorteinfot edasi anda ning teha seda noortele kättesaadavamaks. Ka Kaidi ja Aleksandra toovad välja, et parim asi kooli- ja tööelu ühildamisel on praktika, mil saab koolist saadud teoreetilisi teadmisi kohe praktikasse rakendada ning erinevaid meetodeid noorte peal katsetada.

Soovitused tulevastele üliõpilastele

Noorsootöö üliõpilased on veendunud, et töö- ja koolielu ühildamine on võimalik – seda ka päevaõppes. „Ole tasakaalukas, tee endale ise ajakava ning järgi seda, võta aega iseendale ja ole positiivne!“ soovitab Moonika. „Ära unusta ka kursusekaaslaseid ja teisi üliõpilasi, kes sulle alati toeks saavad olla,“ lisab ta.

„Ära karda! Kartmine on üks suur hirm, mida on võimalik alati ületada, kui sul endal on selleks tahtmine,“ julgustab Brita. „Käega lüüa on lihtne. Alguses on raskem just aja planeerimine ja mugavustsoonist välja tulemine, kuid sa ei ole sel teekonnal üksi. Ülikoolist saad endale teise pere, kes sind toetab ja aitab, ning selleks on nii õppejõud, kursusekaaslased kui ka kaasüliõpilased. Ole aus enda ja teiste vastu, siis tulevad kompromissid kergemalt mõlemale poolele,“ tunnistab Brita.

„Võtke üks päev korraga. Tööl käies on võimalik päevaõppes õppida, kui ise palju pingutada. Vahel tekib ka käega löömise tunne, kuid siis tuleb enda seest või kursusekaaslaste abiga motivatsioon ja tugi üles leida, vahepeal välja puhata ning edasi minna,“ lausub Kaidi.