Imetamisnõustaja: kui naine ei saa kvaliteetset abi haiglast ega nõustajatelt, siis ei saa öelda, et ta ei saanud imetamisega hakkama

Avaldasime mõned päevad tagasi Kati* loo, kes jagas oma raskusi beebi imetamisega. „Kati lugu lugedes tekkis mul küsimus, kas ta ikkagi soovis beebit rinnaga toita või otsustas ta seda proovida sellepärast, et ajakirjades oli kirjas, et nii on vaja teha? Selles on väga oluline vahe. Kui ema ise ei taha imetada, ei saa keegi talle öelda, kuidas ta peab oma last toitma ja kasvatama – peaasi, et lõplik valik oleks emal teadlik, teades iga toitmisviisi plusse ja miinuseid,“ kommenteerib imetamisnõustaja Oksana Luptova.