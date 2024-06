Kõik, mida pead teadma suvel beebi eest hoolitsemisest | Kas beebile võib palavaga vett anda? Kas teda tohib sauna viia?

Kui imik sööb ainut rinnapiima, tuleks talle rinda pakkuda nii tihti, kui ta vähegi soovib, mitte karta last toita tihedamini kui tavaliselt. Rinnapiimas leiduv vesi katab lapse vedelikuvajaduse, suviselt palaval ajal on rinnapiim lahjem, sisaldab vähem rasva. Kui imik on juba suurem, on hakanud sööma ka tahket toitu, võiks talle pakkuda joogiks puhast vett. Huvi suurendamiseks võib pakkuda vett erinevatest pudelitest või tassidest.