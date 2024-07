Suvi on jõudnud oma haripunkti ja ühtlasi on käes lasteaedade kollektiivpuhkused. See tähendab, et vanematel on suur peavalu: mida oma põnnidega peale hakata nii, et kõik oleksid rahul ja rahakotis ei valitseks tühjus? Toome välja vahvad üritused, kuhu saab tasuta sisse.