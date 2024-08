Ja-jah, ilmselt tahad sa öelda, et isud ju muutuvad ja võib-olla neljapäeval ei tahagi sa õhtul süüa ahjurooga, mille pühapäeval menüüsse panid. Nädalamenüü ei pea üldse tähendama seda, et iga toit on kindlaks hetkeks planeeritud.



Eduka nädalamenüü jaoks: