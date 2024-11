Kas meie kodune koormus on ühtlaselt jagatud? „Minus tõstis pead rahutus ja tunne, et pean üksi hakkama saama, kuigi ei tahaks.“

Paaril on kaks last, Kristo (5) ja Egon (3). Enne laste planeerimist istusid nad maha ja rääkisid avatult oma ootustest teineteisele. „Väljendasin, et minu sooviks on, et me saame lapsed päriselt koos,“ meenutab Anni. „See tähendab, et kui mina toidan last, siis mees vahetab mähkme, kui mina olen terve öö üleval, võtab tema pärast tööd lapse ja laseb mul magada.“