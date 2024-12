Kas abielu teeb perest päriselt perekonna? „Kui ta poleks tahtnud abielluda, oleksin tundnud, et ta pole südamega suhte juures“

Ühed leiavad, et abielu ei muuda midagi, annab vaid ühise perekonnanime. Teised kirjeldavad, et abielludes lisandus emotsionaalne ja majanduslik turvatunne ning kogu suhe sai uue hingamise. Eriti teravaks muutub abielu ja sellega kaasneva kindlustunde küsimus siis, kui on plaanis luua pere või on lapsed juba sündinud.