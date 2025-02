Pereköök | Värviline, maitsev ja tervislik! Salatiretseptid, mis üllatavad ja täidavad kõhtu

Sulata pannil või, lisa oliiviõli ning kooritud-hakitud sibul ja küüslauk. Prae, kuni sibul ja küüslauk muutuvad pehmeks (umbes 3 minutit). Lisa pannile puhastatud, pestud ja soovi korral tükeldatud seened ning prae 4–5 minutit, kuni need on kõikidest külgedest pruunistunud. Püüa seened võimalikult kuivaks küpsetada, vajadusel prae kauem. Lisa väikesed lillkapsaõisikud. Küpseta neid 8–10 minutit, kuni need muutuvad kuldseks ja servadest krõbedaks. Lisa ka tüümian. Kindlasti sega pannil olevat rooga, et maitsed seguneksid ja lillkapsas saaks samuti kuldse jume. Vajadusel lisa veel võid. Maitsesta soola-pipraga.

Röstitud peedi ja bataadi salat

Pere ja sõbrad teavad minu vastakaid tundeid, mis on seotud punapeediga. See pole kunagi minu esimene valik, kuid otsustasin anda peedile võimaluse. Pean tunnistama, et ahjus röstitud punapeet maitseb paremini, kui oodata julgesin. Pealegi, see on kohalik supertoit, mis võiks sattuda toidulauale tihedamini. Kuidas muidu lapsed õpivad erinevaid köögivilju sööma, kui vanemad eeskujuks pole?