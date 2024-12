Pühad ja koduvägivald. „Lapsi peab peredest eemaldama ka pühadel. Iga selline otsus on emotsionaalselt raske ent lähtub lapse parimatest huvidest“

Ka Lasteabi teenuse juht Kai Hallik nendib, et pühadeaeg toob lastekaitsetöötajatele kaasa tumedama varjupoole. Naise sõnutsi näitab PPA statistika, et just sel ajal suureneb lähisuhtevägivalla juhtumite arv. Lastekaitse ja lasteabini jõuab see enamasti aga väikese viivitusega. „See tähendab, et lastekaitsetöötajate jaoks algab uus aasta sageli raskete ja südantlõhestavate juhtumite lahendamisega.