Kõik näitlemishimulised lapsed ja noored castingule! Lottemaa valib uusi näitlejaid

Pärnumaal Reiu külas asuvas Lottemaa teemapargis saab tööd iga suvi 70 näitlejat, kellest osa on juba eelmiste aastate kogemusega, kuid igal aastal leiavad töö ka uued tublid ja andekad noored. Lottemaa programmijuht Hana Kivi toob välja, et tänavu on eriti teretulnud kandideerima noormehed, sest paljud senised poissnäitlejad haaratakse nende juurest ära kaitseväkke.