Advokaat: ebameeldivate üllatuste vältimiseks tasub pärandiga seotud küsimused lahendada juba eluajal

Tänapäeval on inimestel palju erinevaid varasid, mida omatakse üle maailma füüsilistes ja virtuaalsetes vormides ning kasvanud on ka kärgperede hulk, mis teeb pärimise võrreldes varasemaga palju keerulisemaks. Eriti hoolikas tuleb aga olla siis, kui pärijate seas on võlglasi, tõi välja advokaadibüroo Hedman advokaat Kaire Sepper.