Taavi Eilat: sellist vastukaja, nagu Pere ja Kodu kolumn mulle tõi, ei osanud ma oodata

Kuigi töötan igapäevaselt ajakirjanikuna populaarses telesaates, pole olnud harvad juhud, kui Peresse ja Kodusse kirjutatud kolumnide vastukaja on olnud märkimisväärselt suurem kui mõnele keerulisele probleemloole teles. Eriti üllatav oli, et lisaks tagasisidele, mis tuli inimestelt, kellel on väikesed lapsed, lugesid mu kirja­tükke regulaarselt paljud, kellel pole lapsi või kelle lapsed on suured. Inimestele läheb korda, nad elavad kaasa ja tahavad lugeda teiste kogemustest.