„Sageli jätavad lapsed ebamugavatest olukordadest rääkimata, sest neil on hirm ja häbi.“ Kuidas laps saaks aru ja ütleks, kui õpetaja käitumine ületab piire?

Vanemana saadan oma lapse kooli teadmisega, et tal on seal turvaline ja õpetaja on esimene, kelle poole ta võib oma murega pöörduda. Nagu selgub, alati ei pruugi nii minna. Hiljuti jõudis avalikkuseni uudis, et Tallinna Reaalkool lõpetas õpetaja Madis Somelariga töölepingu, sest too saatis õpilasele seksuaalse sisuga sõnumeid.