Täna on vanavanemate päev! | 12 vahvat põhjust, miks vanaema ja vanaisa on eriti mõnus olla

8. Vanaemadel on alati aega lastega mängida. Emadel on alati liiga palju muud ja tähtsamat tegemist.

9. Sul on aega märgata, kuidas laps kasvab, õpib ja areneb. Vanemana jõudsid sa tähele panna ainult seda, et riided jäävad lapsele väga kiiresti väikeseks, kuid kiire elutempo ei jätnud sulle aega ega võimalust tõeliselt märgata ja hinnata seda, kuidas tillukesest beebist saab suur ja mõistlik inimene.

10. Sa võid (vahetevahel) reegleid rikkuda ja see on okei. Näiteks võid hilisõhtul koos mudilasega voodis kommi süüa, südaööni koos temaga multikaid vaadata jne. Üle piiri muidugi ei maksa selliste tempudega minna, aga aeg-ajalt on need lubatud.