Ämm jagab kommi iga päev? Sinu vanemad arvavad, et kui päike paistab, ei ole mütsi enam vaja?

Kuna konfliktid põlvkondade, reeglite ja arusaamade erinevuse pinnalt on kerged tekkima, on koolivaheajale mõeldes hea hetkeks sel teemal mõelda ja ehk nende nõuannete abil konflikte vältida ja ennetada