Mul ei ole oma ämma vastu tegelikult midagi, ta on väga armas ja heatahtlik inimene, aga lõpuks muudab see sekkumine ta mulle vastumeelseks ja mehe ka.

Aga mida siis mees teeb? Näiteks võtab õhtul üles jututeema, nagu see oleks juba otsustatud asi: “Me emaga arutasime, et sel suvel peaksin ma kindlasti pere suvilas remondi ära tegema.” Mulle mõjub see juba punase rätikuna. Mis mõttes te emaga arutasite?

Heili räägib oma murest ja pereterapeut selgitab, kuidas sellistes olukordades toimida võiks ning kus probleemide juured peituvad.