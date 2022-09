„Võtsin poja telefoni ning vaatasin tema vestlusi sõpradega. Olin neist roppustest šokeeritud!“

Vastab Rajaleidja psühholoog Ave Rohtla-Alp

Kõigepealt tee selgeks põhjus!

Lapse suust ropu sõna kuulmine ehmatab iga vanemat. Samas võib roppusi sisaldada ka mõne täiskasvanud pere­liikme kõne, mis võib tunduda nii harjumus­pärane, et me ei pane seda isegi tähele. Lapse suhtes on absoluutselt ebaõiglane öelda, et näiteks isa võib nii rääkida, sest ta on täiskasvanu, aga