Ema, kes on teinud palju julgeid otsuseid: tänasin oma mineviku-­mina – sain lastega rahastressita kodus olla nii kaua, kui tahtsin

“Mulle on väga oluline, et saaksin vajadusel tulevikus aidata oma lapsi ja lapselapsi selle asemel, et nemad oleksid sunnitud mind ülal pidama,” ütleb kahe lapse ema Kristi Saare (32) ja kummutab allolevas loos palju investeerimisega seotud müüte. Tema alustas teed rahalise vabaduseni 2012. aastal 10 euroga ja 2020 sai temast Aasta Investor.