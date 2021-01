Imestamisnõustaja selgitab: mida imetav ema peaks tegema ja läbi mõtlema, kui peab päeva beebist eemal olema?

Hea variant on hakata varem rinnapiima koguma ja see sügavkülmutada, et õigel päeval saaks isa lapsele rinnapiima anda kas pudelist, süstlast või topsist. Kui aega on vähe või lapse igapäevase söömise kõrvalt rinnapiima kogumine ei õnnestu, võid varuda ka piimasegu. Lühi­ajaliselt on ilmselt kergem kasutada valmissegu.