Laps köhib juba pikemat aega! Mida teha?

Confido lastearst ja allergoloog dr Mari Justi sõnul on köha kaitserefleks hingamisteede ja kopsude puhastamiseks ning seda pärssida ei tohiks. ”Köhimine ei allu valdavalt tahtele ning selle takistamine võib põhjustada tüsistusi,” ütleb arst. Ta lisab, et köhides püüab organism vabaneda näiteks õhuslevivatest tolmuosakestest, kuhjunud sekreedist või bakteritest.

Köha jagatakse vastavalt iseloomule ja pikkusele kolmeks: äge köha, mis kestab alla 3 nädala, alaäge köha, mis kestab 3–8 nädalat ja krooniline köha, mille kestus on rohkem kui 8 nädalat.

”Kui ägeda köha periood on möödunud ja laps köhib juba üle nelja nädala, siis teeb see vanemad murelikuks ja väsitab lapse,” ütleb dr Just. Arstile peaks kindlasti pöörduma siis, kui köha on kestnud kauem kui 4-5 nädalat või kui äge köha on alla üheaastasel lapsel.

Laste köha põhjused

Kõige sagedasem laste köha põhjus on viirushaigus, just iseeneselt mööduv hingamisteede viirushaigus ja astma. Imikute puhul toob dr Mari Just iseloomulikuna välja ka hingamisteede struktuurianomaaliad, väikelastel võõrkehade sattumise hingamisteedesse ja koolilastel mükoplasma ja psühhogeense köha, mis ägeneb tavaliselt stressi korral.

Väikelapse köha taustal võivad arsti sõnul olla väga mitmed ja erinevad põhjused:

1. Veniva kuluga köha võib põhjustada läkaköha, aga ka põskkoopa põletik.

2. Visa köha taustal võivad olla struktuurianomaaliad, nagu näiteks veresoonte malformatsioonid vôi mao-söögitoruvaheline ühendus.

3. Sümtptomitevaese ja pikka aega kestva köha võib põhjustada võõrkeha hingamisteedes.

4. Öine või väsimusel esinev köha võib olla astma ainukeseks sümptomiks.

5. Köhana võib avalduda mao-söögitoruvaheline reflukshaigus.

6. Muuhulgas võivad köha põhjustada ka allergeenid, tubakasuits, külm ilm ja hüperventilatsioon.