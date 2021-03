Kallis sõber, palun tule minu sünnipäevale. Metsa!

Alles see oli, kui lapse sünnipäeva pidamine mängutoas tundus meile ainus variant. Nüüd oleme läinud ajas tagasi, kus oligi tavaks, et sünnipäevi tähistasime kodus ja õues. Praegu on kõige turvalisem korraldada sünnipäeva võimalikult väikse seltskonnaga õues, kus on tohutu mängumaa!