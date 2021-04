Mehe petmiselt tabanud värske ema: ma ei õigusta ta tegu, aga suudan pärast meie jutuajamist seda veidi mõista

“Muidugi tundsin end reedetu ja petetuna. Nagu süda oleks katki läinud. Aga tõsi on ka see, et olime viimati vahekorras olnud kolmandal raseduskuul," räägib Raili (34) oma loo mehe kõrvalehüppest, kui nende beebi oli mõnekuune.