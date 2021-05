Agne Vaher elust beebiga: ma ei kujuta ettegi, et vaataksin kogu aeg kella, et mida ma nüüd temaga tegema peaksin

Agne tõdeb loos, et on ka ühes beebigrupis, kust loeb, et emad panevad beebisid kella järgi magama ja söödavad ajalise täpsusega. “Meie pole proovinudki mingeid kindlaid graafikuid veel tekitada. Tristan saab rinda siis, kui seda küsib, ja läheb magama, kui hakkab silmi hõõruma,” naerab ema.