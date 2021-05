Toitumisterapeut Külli Holsting: ärge kunagi sundige või survestage lapsi sööma

Püüame seda sammu jälgida ka hommikusöögihelvestega ja hoiame silma peal, et ka muud toidud nädala sees oleksid pigem väiksema suhkrusisaldusega. Kui me iseennast kontrollime, et need patused maiustused koju ei jõuaks, siis on lihtsam aidata ka laste toidulaud suhkruvabam hoida. Õnneks armastavad lapsed väga puu- ja värskeid köögivilju, neid on meie menüüs rahuldavalt, mis aga ei tähenda, et põnnid ei sooviks vahel hommikuti magusaid hommikusöögihelbeid või võileibu. Kui panna lauale lisaks juustule-singile ka värsket, siis on laste võileivad rikkalikumad. Paprika ja kurk saavad taldrikult näiteks alati otsa.“